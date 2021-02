LIVE. "Cafés en festivals in Nederland mogen vaccinatiebewijs vragen” - Vierduizend varianten van coronavirus in omloop

De universiteit van Oxford begint met een klinisch onderzoek om te testen of een inenting met een combinatie van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer/BioNTech veilig en werkzaam is in de strijd tegen Covid-19. De Nederlandse Gezondheidsraad liet in een advies dan weer weten dat scholen, cafés, restaurants en festivals het recht hebben om een vaccinatiebewijs te vragen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.