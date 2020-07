LIVE. Buitenlandse Zaken zet nieuwe lijst met risicozones en reisadviezen online - 774 nieuwe coronabesmettingen in Catalonië TT

10 juli 2020

07u54 27 In ons land worden er nog gemiddeld 84 coronabesmettingen per dag geregistreerd. In landen als de Verenigde Staten en Mexico is de situatie schrijnend: daar werd opnieuw een recordaantal infecties geteld. Volg alle ontwikkelingen hieronder.

• Met gemiddeld 84 besmettingen per dag is er een lichte stijging, zo blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.

• In de Verenigde Staten werd opnieuw een dagrecord van nieuwe besmettingen geregistreerd: er kwamen meer dan 65.500 bevestigde gevallen bij.

• Vanaf morgen wordt het dragen van een mondmasker verplicht op bepaalde publieke plaatsen zoals winkels, bibliotheken, bioscopen en concertzalen.



