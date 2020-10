LIVE. Brusselse ziekenhuizen naar fase 1B: helft bedden intensieve zorg vrijgehouden voor coronapatiënten - Code geel in onderwijs blijft van kracht

ONZE OPINIE. "Naar een nieuwe lockdown? Misschien is het vandaag vooral wijs om geduld te hebben”

14:32 Stel dat de enige pil die de dokter voor jou heeft, er één is waarvan je pas ten vroegste na tien à twaalf dagen enig effect merkt. Ook al blijft je koorts ondertussen stijgen en zie je de rest van het gezin ook ziek worden, je moet er maar op vertrouwen dat de arts je de juiste dosis heeft toegediend. In die ongemakkelijke situatie zitten we vandaag met z’n allen. Terwijl de coronacijfers elke dag nog feller dieprood kleuren, zullen we ten vroegste vólgende week pas weten of de strengere maatregelen van vórige week helpen. Allemaal hebben we — ja, ook de media — al vaak om versoepelingen gevraagd wanneer het ietsje beter ging, en om verstrengingen geroepen wanneer de cijfers weer stegen. Misschien is het vandaag vooral wijs om geduld te hebben en te vertrouwen op de inschatting van de echte experts.