LIVE. Brusselse ziekenhuizen naar fase 1B - Code geel in onderwijs blijft van kracht - Recordaantal nieuwe besmettingen in Italië

De coronacijfers blijven in ons land, maar ook in andere Europese landen, met duizelingwekkende kracht toenemen. In steeds meer sectoren worden daarom nieuwe maatregelen getroffen. Cafés moeten weer om 23 uur dicht, alle universiteiten schakelen over naar code oranje, en de ziekenhuizen schalen het aantal bedden voor coronapatiënten op. Stevenen we stilaan af op een tweede lockdown? Volgens experts zitten we in de laatste fase. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.