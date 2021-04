LIVE. Brussels gewest nodigt vanaf volgende week 50-plussers uit voor vaccinatie

Showbizz Kate Ryan over eetstoor­nis: “Het enige dat ik kon controle­ren in mijn leven”

16:25 Zaterdag was zangeres Kate Ryan (40) te gast in ‘Speeltijd met Ann Van Elsen' op Joe. Ze vertelde er onder meer openhartig over haar de dood van haar moeder en over hoe het is om plusmama te zijn. “Een eigen kindje? We hebben het nu zo goed, ik moet geen leegtes opvullen.”