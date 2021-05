LIVE. “Britse 50-plussers kunnen derde vaccinatie in de herfst krijgen”

“Tsjechi­sche minister eiste gratis levering Spoet­nik-vac­cin om Russisch spionage­schan­daal geheim te houden”

4 mei Tsjechisch minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamacek komt in nauwe schoentjes nadat de website Seznamzpravy.cz hem ervan heeft beschuldigd een verdachte deal met Rusland te hebben gesloten. In ruil voor geheimhouding over de beschuldigingen in een spionageaffaire zou Hamacek de levering van één miljoen coronavaccins van Spoetnik V hebben geëist. Hamacek ontkent alle beschuldigingen en heeft het over “speculaties en leugens”.