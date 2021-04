LIVE. Brazilië overschrijdt kaap van 400.000 doden - Eerste gevallen 'Indiase coronavariant' vastgesteld in Frankrijk

De avondklok in Frankrijk wordt vanaf 19 mei verlaat en op 30 juni volledig afgeschaft. De winkels, terrassen en bioscopen mogen ook openen op 19 mei. Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor de coronapas. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.