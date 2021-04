LIVE. Braziliaanse variant in iets meer dan 4 procent van de teststalen - Vandenbroucke waarschuwt opnieuw voor hoge druk op intensieve zorgen

Anderlecht Felle brand legt appartemen­ten in de as in Anderlecht: 1 dode, kind in kritieke toestand, 30 mensen naar ziekenhuis

19 april Bij de zware woningbrand die afgelopen nacht is uitgebroken in de Heyvaertstraat in Anderlecht zijn 30 mensen gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vier mensen verkeren in kritieke toestand, onder wie een kind. Eén persoon overleefde de brand niet. Dat meldt de Brusselse brandweer. Onder de gewonden zijn ook vier brandweerlui. Iets voorbij 11 uur waren de bluswerken afgerond. De brandweer is bezig met opruimingswerken in het gebouw, maar dat is door instortingsgevaar geen evidente operatie.