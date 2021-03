LIVE. Bouchez pleit voor noodzakelijke en efficiënte maatregelen: “Geen gebricoleer” - EU buigt zich over strengere exportcontroles

Beke wil dat vaccinatie­cen­tra meer 65-plus­sers vaccineren: “Ik roep iedereen op reserve­lijs­ten aan te leggen, nu meer dan ooit”

23 maart Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft in het parlement alle vaccinatiecentra in Vlaanderen opgeroepen om meteen reservelijsten met 65-plussers aan te leggen. Zij moeten in het licht van de stijgende besmettingscijfers de allerhoogste prioriteit krijgen wanneer mensen niet komen opdagen, zegt Beke. Pas als er echt vaccins verloren dreigen te gaan doordat er niet genoeg ouderen opdagen, mogen ook jongere mensen als politieagenten of kleuterjuffen ingeënt worden.