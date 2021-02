LIVE. Boris Johnson wil tegen eind juni alle coronamaatregelen afbouwen - Nederlandse horeca daagt overheid voor de rechter

De coronacijfers gaan weer de verkeerde kant op: er raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2.000 personen besmet in ons land. Dat blijkt vandaag uit het online dashboard van Sciensano. Het gaat om een stijging van 5 procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de voorbije dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd. Op een persconferentie gaf premier Alexander De Croo toelichting over de langetermijnmodellen waarop het Overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Het gaat om vier scenario’s die tonen hoe de coronapandemie verder zou kunnen evolueren in ons land. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.