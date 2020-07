LIVE. Boete tot 4.000 euro en zelfs celstraf voor wie quarantaine negeert na terugkeer uit ‘rode zone’ - Touroperatoren hekelen onduidelijkheid over ‘code oranje’ TTR TT FME

08 juli 2020

14u00 408 Uit een de nieuwe update in het dashboard van Sciensano blijkt dat het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land niet langer daalt. Voor 'rode zones’ in het buitenland komt er een formeel reisverbod en verplichte quarantaine. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.

• Gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land daalt niet langer.

• Nieuw record in VS: voor het eerst de kaap overschreden van 60.000 geregistreerde besmettingen in 24 uur tijd

• Quarantaine- en testregeling voor reizigers blijft vragen oproepen: kan quarantaine opgelegd worden? En betaalt overheid dan ‘ziekteverlof’?

• Virologen ontkrachten 7 populaire misvattingen over het coronavirus



