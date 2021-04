LIVE. Bloedproppen bij 30 Britten na inenting met AstraZeneca-vaccin - Valse oproep lokt 4.000 senioren naar vaccinatiecentrum in Sevilla

Vriendin van George Floyd getuigt tijdens proces over hun gezamenlij­ke strijd tegen verslaving

1 april In het proces tegen Derek Chauvin, de politieagent uit Minneapolis die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd, kwam vandaag Courteney Ross (45), de vriendin van het slachtoffer, getuigen. Zij is de eerste getuige in het proces die Floyd persoonlijk kende en sprak onder andere over hun opioïdenverslaving. Ook de ambulanciers die als eerste ter plaatse kwamen nadat Floyd bezweek tijdens zijn arrestatie, kwamen vandaag aan het woord.