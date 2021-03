LIVE. Biostatisticus Molenberghs: “Tragere stijging is hoopvol” - België krijgt deze week 263.000 nieuwe vaccins

In Vlaanderen schakelt de vaccinatiecampagne tegen het nieuwe coronavirus deze week een versnelling hoger. Er zullen zo’n 129.489 spuitjes met een vaccin tegen Covid-19 worden toegediend. Ter vergelijking: vorige week werden er 78.422 coronavaccins gezet in Vlaanderen. Ondertussen klinkt de roep om een éénprikstrategie steeds feller. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.