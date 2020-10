LIVE. Bijna 6.000 coronapatiënten in het ziekenhuis - Verstrengde maatregelen voor heel het land van kracht

Topambte­naar die anoniem kritisch stuk over Trump schreef maakt zich bekend

3:13 Een anoniem ingezonden stuk in The New York Times dat in 2018 een verwoestend beeld schetste van de Amerikaanse president Donald Trump, blijkt te zijn geschreven door de toenmalige stafchef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, Miles Taylor.