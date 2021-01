LIVE. Biden: “Op weg naar groepsimmuniteit in de zomer”

Showbizz K3'tjes openhartig in nieuwe videoreeks ‘Zelfpor­tret’: “Vroeger kwam ik wel eens huilend thuis omdat ik iets gedaan had wat ik niet wou”

25 januari In de gloednieuwe videoreeks ‘Zelfportret' van MNM gaan verschillende jonge BV’s en influencers de uitdaging aan om even diep in de spiegel te kijken, onder het goedkeurend oog van MNM-dj Laura Govaerts. Maandag waren de K3'tjes aan de beurt, en het werd een gesprek over mayonaise, filosofische teksten en (letterlijk) een grote mond hebben.