LIVE. Biden belooft 4 miljard dollar voor vaccinatieprogramma van de WHO

Dolly Parton wil geen standbeeld van zichzelf: "Ongepast in deze tijden"

18 februari In een brief heeft Dolly Parton (75) de wetgevers in haar geboortestaat Tennessee gevraagd om geen standbeeld van haar neer te zetten. Dat plan ligt er op tafel, maar de zangeres vindt de timing vanwege het coronavirus ongepast.