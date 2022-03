LIVE BEZOEK BIDEN. NAVO voert verdediging tegen mogelijke aanval met massavernietigingswapens op - Zelensky beschuldigt Rusland van gebruik fosforbommen

Op de NAVO-top is beslist dat nieuwe ‘battlegroups’ naar Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije gestuurd zullen worden. Daarnaast wordt de verdediging tegen een mogelijke aanval met massavernietigingswapens opgevoerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigde in zijn toespraak Rusland alvast van het gebruik van fosforbommen. Momenteel volgt de Amerikaanse president Joe Biden de G7-top, om 16 uur staat nog een top met de EU-leiders op het programma. Maar liefst 37 staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig in Brussel vandaag en dat kan flink wat verkeershinder veroorzaken in en rond onze hoofdstad. Morgen reist Biden alweer door naar Polen.