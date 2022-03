LIVE BEZOEK BIDEN. NAVO voert verdediging tegen mogelijke aanval met massavernietigingswapens op - De Croo: “Miljard euro extra voor Defensie”

Legervak­bon­den tevreden over 1 miljard euro extra: “Maar hoe zal dat budget nuttig worden besteed?”

De legervakbonden reageren verheugd op de 1 miljard euro extra die minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) eerder had beloofd om te investeren in het Belgische leger. Toch stellen ze zich de vraag hoe dat budget nuttig zal worden aangewend. “Het is sympathiek om uit het niets 1 miljard euro op tafel te toveren”, reageert Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP. “Maar hoe dat geld op korte termijn nuttig zal worden besteed? Dat is een ander paar mouwen”, klinkt het.

15:27