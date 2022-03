LIVE BEZOEK BIDEN. NAVO stuurt extra troepen naar Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije - Zelensky beschuldigt Rusland van gebruik fosforbommen

Renault zet activitei­ten stop in fabriek in Moskou

De Franse autofabrikant Renault heeft woensdagavond aangekondigd dat het onmiddellijk de "activiteiten in de Renault-fabriek in Moskou" opschort en "de opties bekijkt wat betreft de participatie" in de Russische dochteronderneming AvtoVAZ. Oekraïne had eerder op de dag opgeroepen tot een boycot van het automerk omdat het Franse concern weigert uit Rusland te vertrekken.

