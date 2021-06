LIVE. Beslissing over vaccinatie van 16- en 17-jarigen uitgesteld naar zaterdag - Apothekers verkochten al 700.000 zelftests

Het aantal opnames van mensen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Het streefgetal van maximaal 500 coronapatiënten op intensieve zorg om op 9 juni versoepelingen te kunnen doorvoeren, is gehaald. Deze week bereiken we ook een nieuw ‘vaccinatierecord’ in Vlaanderen met 607.000 prikken. Wel is er nog geen beslissing genomen door de overheid over de vaccinatie van jongeren van 16 en 17 jaar tegen het coronavirus. Ook over de keuzevrijheid voor vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson werden vandaag nog geen knopen doorgehakt. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.