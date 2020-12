LIVE. Berlijn verlengt inreisverbod voor reizigers uit VK tot 6 januari - Charles Michel uit zelfisolatie na derde negatieve covidtest

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door Pfizer en BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is opgedoken. Dat zegt BioNTech-topman Ugur Sahin. In eigen land oordeelde het Overlegcomité vrijdag dat er van versoepelde maatregelen nog geen sprake kan zijn. Integendeel: er zal strenger worden toegezien op de coronaregels die momenteel van kracht zijn. Dat is te wijten aan de slechte cijfers: er is nog steeds sprake van 2.529,3 nieuwe infecties per dag (een stijging van 10 procent). Daarnaast worden er dagelijks 182 nieuwe ziekenhuisopnames gerapporteerd. Volg hier alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.