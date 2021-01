LIVE. Belgische topchefs willen op 1 maart opnieuw gasten ontvangen - Antwerpse avondklok had nauwelijks effect buiten de binnenstad

De avondklok die gouverneur Cathy Berx afgelopen zomer in de provincie Antwerpen invoerde, heeft vooral rechtstreeks effect gehad op het aantal besmettingen in de binnenstad en nauwelijks in de randgemeenten of de andere steden in de provincie. Dat blijkt uit een evaluatie die Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad konden inkijken. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.