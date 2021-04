LIVE. Belgische cafés: “Sluiten om 20 uur is niet rendabel” - Molenberghs en Van Gucht pleiten voor voorzichtigheid met zicht op Overlegcomité

Viroloog Van Gucht: “Nieuwe opstoot in juni en juli als we te vroeg te veel versoepe­len”

6:12 Het Overlegcomité krijgt morgen een goedgevuld programma voorgeschoteld. De verschillende regeringen van ons land moeten het eens zien te raken over een kader voor de testevents, de modaliteiten voor de heropening van de terrassen en de planning voor de culturele- en evenementensector tijdens de zomer. Viroloog Steven Van Gucht zegt in gesprek met VTM Nieuws dat we voorzichtig moeten omspringen met versoepelingen. “Nieuwe opstoot in juni en juli als we te vroeg te veel versoepelen”, luidt het.