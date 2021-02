LIVE. België zal vaccin van AstraZeneca niet toedienen aan 55-plussers - Nederland verlengt lockdown tot 2 maart

De vaccinatie van de brede bevolking zal volgens leeftijd gebeuren. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in de commissie Welzijn gezegd. “We werken volgens het leeftijdsprincipe. Dus de oudste mensen eerst en dan de volgende groepen”, zei Beke. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.