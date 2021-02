LIVE. België voorlaatste in Europese lijst dagelijks toegediende vaccins - Ook Van Ranst vraagt onderzoek naar andere vaccinatiestrategie

Systeem van oceaanstro­min­gen op zwakste punt in meer dan 1.000 jaar en dat kan desastreu­ze gevolgen hebben voor klimaat in Europa

21:59 De Atlantische Meridionale Kantelcirculatie (AMOC) - een groot systeem van oceaanstromingen dat warm water uit de tropen naar het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan stuwt - is op haar zwakste punt in meer dan 1.000 jaar. Dat staat te lezen in een nieuwe studie. Wetenschappers voorspellen zelfs dat de toestand nog verder achteruit zal gaan. Met meer extreem weer in Europa en een stijging van de zeespiegel voor de oostkust van Noord-Amerika tot gevolg.