LIVE. België voert leeftijdslimiet in voor Johnson & Johnson-vaccin - Europese Commissie eist 300 miljoen AstraZeneca-vaccins tegen september

Harry (69) overleeft 17 dagen alleen in wildernis

10:47 Harry Burleigh (69) keert op 6 mei niet terug van een kampeertrip in de Amerikaanse staat Oregon. Een dag later verwittigt zijn vrouw Stacy de politie, die een grote zoekactie start in het immense Idrailed Park. Pas 17 (!) dagen later is de man uit Roseburg terecht, en nog levend en wel ook.