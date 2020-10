LIVE. België telt hoogste aantal coronagevallen per 100.000 inwoners van heel Europa - Overlegcomité komt vrijdag opnieuw bijeen

OVERZICHT. Coronacij­fers blijven alarmeren: morgen allicht meer patiënten in ziekenhui­zen dan op piekmoment april

11:34 Tussen 17 en 23 oktober waren er dagelijks gemiddeld 13.052 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 38 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorg blijven onrustwekkend toenemen. Er liggen nu in totaal al 5.260 mensen in de hospitalen. Ter vergelijking: op 6 april, de piek van de eerste golf, lagen er 5.759 covidpatiënten in het ziekenhuis. Met gemiddeld meer dan 500 nieuwe opnames per dag liggen er morgen dus meer mensen in het ziekenhuis met covid dan tijdens de piek in het voorjaar.