LIVE. België sinds middernacht in lockdown

Man in middeleeuw­se kledij met sabel slaat toe in Quebec: twee doden, vijf gewonden

1 november Twee mensen zijn om het leven gekomen door steekpartijen in de binnenstad van Quebec, in het oosten Canada. Minstens vijf personen raakten gewond en er is een verdachte aangehouden, melden Canadese media. De 24-jarige man “wou zoveel mogelijk slachtoffers maken”, maar was a priori “niet gelinkt aan een terreurgroep”, aldus de politie.