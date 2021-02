LIVE. België onder Europees gemiddelde voor eerste vaccinatieprik - Amerikaanse wetenschappers bezorgd over nieuwe coronavarianten

Celebrities Smaadzaak van Johnny Depp tegen Amber Heard wordt voor derde keer uitgesteld

11:30 Johnny Depps (57) smaadproces tegen zijn ex Amber Heard (34) wordt opnieuw uitgesteld. Hij beschuldigt haar van beschadiging van zijn reputatie nadat ze hem beschuldigde van mishandeling. De zaak van 50 miljoen dollar stond gepland voor later dit jaar, maar is nu verplaatst naar april 2022.