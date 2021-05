LIVE. België neemt deel aan pilootfase Europees vaccinatiecertificaat - Biden wil tegen juli 70 procent van volwassenen vaccineren

Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens en het aantal bijkomende besmettingen in ons land blijven dalen. Intussen kregen ook al meer dan drie miljoen Belgen een eerste coronaprik. En nog goed nieuws: deze zaterdag mogen cafés en restaurants weer klanten ontvangen op het terras. Gisteren werd ook duidelijk welke richtlijnen zullen gelden om die heropening in openlucht in goede banen te leiden. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.