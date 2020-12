LIVE. België koopt 2 miljoen vaccins van Moderna - “Ministers Volksgezondheid botsen over vaccinatiestrategie”

Sciensano gaat op zoek naar coronavi­rus in onze riolen: “Kan vroeg waarschu­wings­sys­teem zijn voor nieuwe opflakke­rin­gen”

12:16 Het gezondheidsinstituut Sciensano is met een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van het coronavirus in ons afvalwater. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd. “Doel is om via deze analyses een zicht te krijgen op de algemene virusverspreiding onder de bevolking, zonder daarvoor mensen te moeten testen”, klinkt het.