LIVE. België gaat coronavirus genetisch in kaart brengen - Aantal nieuwe besmettingen daalt onder de 1.800

Heel wat nieuwe trajectcon­tro­les op komst, maar zullen ze ook werken? “Na twee jaar is systeem nog altijd niet klaar”

29 december Er komen volgend jaar een hoop nieuwe trajectcontroles bij in Vlaanderen. Maar of die meteen zullen werken, is nog maar de vraag. Het systeem dat moet instaan voor de verwerking van de data van de controles, staat na twee jaar nog steeds niet op punt, klaagt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aan. Op 6 januari heeft ze een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Ik hoop dat ze dan finaal een duidelijke datum kan geven waarop het systeem in werking kan treden.”