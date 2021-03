LIVE. België blijft vaccin AstraZeneca gebruiken, maar krijgt komende weken opnieuw minder leveringen dan beloofd

Economie Europese Centrale Bank houdt rente op nul procent

15:56 De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zoals verwacht door analisten op nul procent, een historisch laagtepunt. Dat is vandaag beslist in Frankfurt. De ECB gaat daarnaast de obligatieaankopen in het tweede kwartaal opvoeren, om het economisch herstel van de coronapandemie in de eurozone te waarborgen.