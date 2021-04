LIVE. Beke: "Vaccinatiegraad van 90 procent bij 65-plussers wordt dit weekend gehaald” - Al 100 miljoen mensen in de VS volledig gevaccineerd

Langste wandelhang­brug ter wereld officieel geopend in Portugal

14:58 Eindelijk is het zover. De langste wandelhangbrug ter wereld is geopend in Portugal. De machtige brug van 516 meter lang loodst voetgangers op 175 meter hoogte over de Paiva-rivier in het nationale park Arouca, op een uurtje rijden van de stad Porto.