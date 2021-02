LIVE. Beke: “Gigantisch probleem” in vaccinatiecentra door aanhoudende leveringsproblemen bij AstraZeneca

De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien: het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. Het reproductiegetal bevindt zich wel opnieuw boven de 1, wat erop wijst dat de epidemie aan kracht toeneemt. Op een persconferentie gaf premier Alexander De Croo gisteren toelichting over de langetermijnmodellen waarop het Overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Het gaat om vier scenario’s die tonen hoe de coronapandemie verder zou kunnen evolueren in ons land. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.