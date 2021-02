LIVE. Beke: “Gemiste kans dat kotbubbels er niet gekomen zijn” - AstraZeneca-vaccin gaat naar deze groepen

Opnieuw sneeuw verwacht in Vlaanderen: tegen morgen­avond kan er 10 centimeter liggen

14:45 We staan aan de voorzijde van een heuse winterprik. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht komende nacht en zondag op veel plaatsen winterse neerslag waarbij ook een sneeuwdek kan ontstaan. Volgens het KMI kan er tegen zondagavond 5 tot 10 cm sneeuw liggen in Vlaanderen, lokaal tot 15 cm in de Kempen.