LIVE. Beke geeft opdracht vaccinatie-uitnodigingen 85-plussers nu al te versturen: “We kunnen twee weken vroeger dan verwacht starten met inenten van deze groep”

Laatste lentedag van de week: “Mogelijk opnieuw dagrecord”

6:51 Vandaag wordt het zeer zacht en meestal droog met af en toe wolkenvelden, maar ook nog mooie zonnige perioden. De temperaturen halen 12 tot 14 graden in de Ardennen en in de kuststreek, lokaal kunnen we zelfs een temperatuur van 18 graden halen. “Het is de laatste lentedag van de week. Mogelijk is er vandaag opnieuw een dagrecord”, zegt onze weerman Frank Duboccage.