LIVE. Beelden tonen overstroomde straten in Cherson na vernieling dam - Zelensky: “Evacuatie aan Russische zijde faalt volkomen”

Moordenaar van twee cipiers geëxecu­teerd ondanks ultieme twijfel bij juryleden

In de Amerikaanse staat Missouri is een 42-jarige terdoodveroordeelde geëxecuteerd. Hij bracht 23 jaar geleden twee cipiers om het leven in een poging om een vroegere medegevangene te helpen ontsnappen. De twijfel die ontstaan was bij sommige juryleden haalde uiteindelijk niets meer uit.