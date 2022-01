LIVE. Australië kent dodelijkste dag sinds uitbraak coronapandemie

Indonesië krijgt nieuwe hoofdstad ‘Nusantara’ omdat Jakarta regelmatig onder water staat

De nieuwe hoofdstad van Indonesië gaat Nusantara heten. Nusantara betekent 'eilandengroep' of 'archipel’ in het Indonesisch. De bekendmaking van de nieuwe naam volgt een dag voor de stemming in het parlement over de verplaatsing van de hoofdstad. Een meerderheid gaat akkoord, is de verwachting.

17 januari