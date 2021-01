LIVE. “AstraZeneca wil VK wekelijks 2 miljoen vaccins leveren”

Republi­kein­se senator in quarantai­ne vlak voor cruciale verkiezing die beslist over macht in Amerikaan­se Senaat

1 januari Een Republikeinse senator die volgende week herkozen hoopt te worden voor de Amerikaanse staat Georgia, gaat in zelfisolatie omdat hij mogelijk is blootgesteld aan het coronavirus. Dat kan gevolgen hebben voor zijn campagne in de laatste dagen voor de cruciale stembusgang, die bepaalt welke partij het straks voor het zeggen heeft in de Amerikaanse Senaat. Als de Republikeinen daar hun meerderheid behouden, kan het voor verkozen president Joe Biden een stuk lastiger worden om zijn agenda goedgekeurd te krijgen.