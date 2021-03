LIVE. AstraZeneca kondigt opnieuw vertraging met leveringen aan - Grootste deel van Italië vanaf maandag opnieuw in lockdown

Britse agent aange­klaagd voor moord op 33-jarige vrouw in Londen

12 maart Een Britse agent is aangeklaagd voor de moord op en ontvoering van een 33-jarige vrouw die ruim een week was vermist. Het lot van slachtoffer Sarah Everard heeft geleid tot een felle discussie over de veiligheid van vrouwen op straat.