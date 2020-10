LIVE. Antwerpse ziekenhuizen in open brief: “Beperk contacten tot absolute minimum”- België zwaarst getroffen land van Europa, Marc Van Ranst: “Je kan niet naast politieke verantwoordelijkheid kijken”

Onderzoek Test Aankoop: het beste rundvlees koop je bij de slager, biovlees is niet per se gezonder

10:37 Wil je de beste kwaliteit van rundvlees? Dan ga je het best naar de zelfstandige slager. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop, na analyse van 39 stalen vlees afkomstig van zowel lokale slagers als supermarkten. De steak van bij de lokale beenhouwer scoort beter naar zowel smaak als kwaliteit toe. Opvallend: biologisch vlees is niet per se lekkerder en gezonder, maar kent dan weer andere voordelen.