LIVE. “Amper clusteronderzoek in Wallonië en Brussel”

Huisartsen kwaad na aanpassing teststrate­gie: "Heftig, maar we moesten snel schakelen", zegt Vandenbrou­c­ke

20 oktober De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) isniet te spreken over het lekken van de nieuwe coronavirusteststrategie in de pers. “Ongehoord”, klinkt het. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) beseft dat de aanpassing van de teststrategie verwarring en onzekerheid veroorzaakt, maar "we moesten snel schakelen". Dat zei hij in Het Journaal op Eén. "Als we nu niet onze prioriteiten bijstellen, dan kapseist het bij de huisartsen en bij de laboratoria. Daar is niemand bij gebaat.”