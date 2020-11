LIVE. Amper 8 procent van de Vlamingen vraagt maatregelen op kerstavond volledig op te heffen - Regering bespreekt vrijdag nieuwe barometer

Opgelet voor oplichting: nepbericht van dienst Financiën in omloop

23 november Er is een nepbericht van de dienst Financiën in omloop. Nietsvermoedende burgers krijgen via mail plots de boodschap dat ze nog een openstaand bedrag van 394 euro voor hun personenbelasting moeten betalen. Ze krijgen slechts één dag de tijd om hun schuld in te lossen.