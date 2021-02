LIVE. Amerikaanse toezichthouder: “Vaccin van Pfizer mag op minder lage temperaturen worden bewaard”

Ook Hoge Gezond­heids­raad raadt stoffen mondmas­kers van overheid af

25 februari Het is momenteel niet aangewezen om de stoffen mondmaskers die de overheid gratis heeft uitgedeeld via de apotheken, te gebruiken. Er zijn nog te veel onzekerheden over de gevolgen van de aanwezigheid van nanodeeltjes zilver en titaniumdioxide in het textiel. Dat staat te lezen in een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).