LIVE. Amerikaanse rechter houdt schorsing vaccinatieplicht voor grote bedrijven in stand

Zakenman die vorige maand als toerist naar ruimte reisde, sterft bij vliegtuig­on­ge­luk

De Amerikaanse zakenman Glen de Vries (49) is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel stortte neer in Hampton Township, een kleine honderd kilometer ten westen van New York. Recent had hij nog de ruimte bezocht met ‘Star Trek’-acteur William Shatner.

12 november