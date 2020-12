LIVE. Alle winkels mogen deuren weer openen - CNN: “Gelekt rapport toont dat China in februari te laag aantal coronabesmettingen meldde”



Alle winkels kunnen vanaf vandaag weer de deuren openen. In de strijd tegen het coronavirus mochten ze de afgelopen maand alleen nog via thuislevering en ophaling werken. Toch vrezen experts de heropening vandaag, gezien de grote volkstoeloop van afgelopen weekend in Brussel, Brugge en Nederlandse grenssteden. “Als we zo voortdoen, zullen de winkels niet lang openblijven”, reageerde epidemioloog Pierre Van Damme bij HLN LIVE. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.