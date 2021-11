LIVE. Alle Britse volwassenen kunnen al na drie maanden derde prik krijgen - Leuvens onderwijsveld slaakt noodkreet: "De rek is op”

Brussel "Londen heeft rode telefoon­cel­len, Brussel straks de spiegel­friet­ko­ten”: eerste spiegel­friet­kot boven doopvont gehouden

Aan de Antwerpsepoort is maandag het eerste Brusselse spiegelfrietkot ingehuldigd. Daarmee geeft het stadsbestuur het startschot voor een reeks spiegelfrietkoten in de hoofdstad. Die frietkoten moeten uitgroeien tot iconische en herkenbare stadsmeubels in het Brussels straatbeeld.

18:17