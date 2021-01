LIVE. Al zeven bevestigde besmettingen met Britse variant coronavirus in België - Van Ranst wil extra maatregelen voor korte zakenreizen tussen Brussel en Londen

In de loop van deze week ontvangen 435 woonzorgcentra in Vlaanderen ongeveer 45.000 vaccins om hun bewoners in te enten tegen Covid-19. Het gaat om meer dan de helft van de 820 woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor vandaag gaat het om 60 woonzorgcentra. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.