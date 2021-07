LIVE. Al zes doden na overstromingen in ons land - "Rampzalige toestanden" in Vlaams-Brabantse gemeenten - Zondvloed nog niet voorbij: Maas dreigt buiten oevers te stromen in Luik

De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op zes. Vooral Wallonië en Limburg kampen met de gevolgen van de zondvloed, straten veranderden in kolkende rivieren. Ook het oostelijke deel van Vlaams-Brabant deelt intussen in de klappen. De ellende is nog niet voorbij, want er wordt nog meer regen voorspeld. De Maas dreigt vandaag buiten haar oevers te treden in Luik. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.